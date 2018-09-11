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Турниры по игре в бочча в Ростовской области откроют новые возможности людям с ограниченными возможностями здоровья

Турниры по игре в бочча в Ростовской области откроют новые возможности людям с ограниченными возможностями здоровья
Спортивные мероприятия стартовали в г. Шахты 13 сентября на стадионе легкоатлетического манежа, а уже 14 сентября продолжатся в Ростове-на-Дону - здесь состоится открытый турнир по бочча. Турнир пройдет в рамках областных официальных спортивных соревнований Ростовской области по спорту лиц с ПОДА. Оба мероприятия будут организованы в рамках федеральной программы по развитию бочча в России «МегаФон бочча OPEN» и проекта «Спорт открывает горизонты».

Сегодня, 13 сентября, в г. Шахты за призовые места сразятся воспитанники Новочеркасского детского дома для детей с физическими недостатками, реабилитационного центра «Добродея» для детей с ограниченными возможностями здоровья и спортсмены Ростовской области с ПОДА. В рамках мероприятия также пройдут мастер-класс по новусу и соревнования по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир начнется в 12:00 на стадионе легкоатлетического манежа по адресу: г. Шахты, пр. К. Маркса, 112.

Второе мероприятие – открытый областной турнир по бочча – состоится 14 сентября в 11:00 в легкоатлетическом манеже ДГТУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 16. Турнир пройдет в рамках официальных областных спортивных соревнований Ростовской области по спорту лиц с ПОДА. В нем примут участие воспитанники Новочеркасского детского дома для детей с физическими недостатками, которых также ждут мастер-классы по бочча, настольному теннису и новусу.

Оба турнира состоятся с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Президент Благотворительного фонда «Новая Жизнь» Олег Голубев подчеркнул: «То, что мы делаем сегодня, предопределяет наше завтра. Именно поэтому можно сказать, что бочча в России будет с каждым днем становиться популярнее и развиваться активнее».

«Мы рады видеть, как этот вид спорта развивается в регионе, а соревнования становятся системными. Это значит, что у детей с инвалидностью есть возможность наравне со сверстниками включиться в спортивную жизнь», — отмечает директор Ростовского отделения компании «МегаФон» Алексей Барков.

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