Трассу Ростов – Азов закроют на два дня из-за велопробега





На новой трассе Ростов – Азов из-за велопробега в апреле на два дня ограничат движение.



Ограничение будет введено на 13-километровом участке автодороги 22 и 23 апреля. Здесь нельзя будет проехать с 9 до 16 часов. В это время будут проходить областные соревнования по велоспорту-шоссе.

- Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Ростов-на-Дону – Азов, проходящей по старому направлению, - сообщили в правительстве Ростовской области.



При этом движения транспорта из Азова в Ростов по новой дороге ограничения не коснутся.