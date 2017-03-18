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Трассу Ростов – Азов закроют на два дня из-за велопробега

Трассу Ростов – Азов закроют на два дня из-за велопробега

На новой трассе Ростов – Азов из-за велопробега в апреле на два дня ограничат движение.

Ограничение будет введено на 13-километровом участке автодороги 22 и 23 апреля. Здесь нельзя будет проехать с 9 до 16 часов. В это время будут проходить областные соревнования по велоспорту-шоссе.
- Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Ростов-на-Дону – Азов, проходящей по старому направлению, - сообщили в правительстве Ростовской области.

При этом движения транспорта из Азова в Ростов по новой дороге ограничения не коснутся.

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