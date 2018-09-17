ТОЦ «Аристократ»: снять офис в престижном центре





ТОЦ «Аристократ» — новое здание в центре Ростова-на-Дону, где можно работать и отдыхать. Здесь есть все необходимое для развития кафе и ресторанного бизнеса, аренды помещения под магазин, галерею или банк.



Престижная недвижимость в Ростове-на-Дону



Здание «Аристократа» вобрало в себя лучшие традиции русского классицизма и современных строительных технологий. Автор проекта — выдающийся архитектор РФ Борис Витальевич Пивторак — полностью реконструировал культурно-исторический объект середины XIX века.



Где находится



Центр «Аристократ» расположен в престижном районе, где сосредоточена деловая жизнь города. Каждый день здесь заключают сделки и подписывают контракты предприниматели со всей России.



Здание соседствует с другими достопримечательностями — театрами, филармонией, парками и скверами. Это привлекает большое количество людей, что дает возможности для развития бизнеса и привлечения клиентов.



Как оборудован



Внутренняя отделка и оснащение центра «Аристократ» сделаны с учетом представлений современного делового человека о комфорте и продуктивности. Здесь есть все необходимое для отдыха и работы:

- прогулочные зоны, где можно расслабиться и отдохнуть;

- высокоскоростной интернет, кондиционеры, защита от уличного шума и вибраций, что поможет сделать рабочий процесс комфортным;

- оборудованная подземная парковка, которая избавит сотрудников и клиентов офисного центра от необходимости переживать за сохранность автомобиля.



Во всем здании действует повышенный уровень безопасности. К каждому офису подключена противопожарная система, сигнализация и камеры наблюдения.



Снять офис



Подробная информация о здании, планировке этажей есть на официальном сайте — http://аристократ-ростов.рф. Здесь можно узнать уникальные особенности, цены и условия аренды коммерческого помещения в ТОЦ «Аристократ».

