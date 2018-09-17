Авторизация

Регистрация


  • USD 67.75
  • EUR 79.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

ТОЦ «Аристократ»: снять офис в престижном центре

ТОЦ «Аристократ»: снять офис в престижном центре

ТОЦ «Аристократ» — новое здание в центре Ростова-на-Дону, где можно работать и отдыхать. Здесь есть все необходимое для развития кафе и ресторанного бизнеса, аренды помещения под магазин, галерею или банк.

Престижная недвижимость в Ростове-на-Дону

Здание «Аристократа» вобрало в себя лучшие традиции русского классицизма и современных строительных технологий. Автор проекта — выдающийся архитектор РФ Борис Витальевич Пивторак — полностью реконструировал культурно-исторический объект середины XIX века.

Где находится

Центр «Аристократ» расположен в престижном районе, где сосредоточена деловая жизнь города. Каждый день здесь заключают сделки и подписывают контракты предприниматели со всей России.

Здание соседствует с другими достопримечательностями — театрами, филармонией, парками и скверами. Это привлекает большое количество людей, что дает возможности для развития бизнеса и привлечения клиентов.

Как оборудован

Внутренняя отделка и оснащение центра «Аристократ» сделаны с учетом представлений современного делового человека о комфорте и продуктивности. Здесь есть все необходимое для отдыха и работы:
- прогулочные зоны, где можно расслабиться и отдохнуть;
- высокоскоростной интернет, кондиционеры, защита от уличного шума и вибраций, что поможет сделать рабочий процесс комфортным;
- оборудованная подземная парковка, которая избавит сотрудников и клиентов офисного центра от необходимости переживать за сохранность автомобиля.

Во всем здании действует повышенный уровень безопасности. К каждому офису подключена противопожарная система, сигнализация и камеры наблюдения.

Снять офис

Подробная информация о здании, планировке этажей есть на официальном сайте — http://аристократ-ростов.рф. Здесь можно узнать уникальные особенности, цены и условия аренды коммерческого помещения в ТОЦ «Аристократ».
 

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.