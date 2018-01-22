Телеканал «360» стремительными темпами набирает популярность среди зрителей и пользователей Сети



Телеканал «360» сообщает об успехах 2017 года. Так, со слов представителей канала, в сотрудничестве с «360» региональные СМИ открыли 12 местных каналов, также отмечается стремительный рост подписчиков канала в соцсетях и общий рост зрительской аудитории в целом.



Телеканал«360» в декабре 2017-го вошел в топ-20 федеральных тематических каналов, причем в рейтинге он соседствует с РБК ТВ с разницей в доле всего в 0,01. По сравнению с 2016 годом доля телеканала выросла на 27%, аудитория в сегменте 18+ - на 15%. Стабильно рейтинг по просмотрам каналу поднимают новостные и развлекательные программы, а также художественные сериальные ленты.



Вячеслав Духин, генеральный директор телеканала «360» отметил, что аудитория канала стремительно расширяется, а сетевых партнеров становится все больше, и показатель имеет тенденцию к росту. Все опыты сетевого партнерства успешные — у вещателей рейтинги выше, чем если бы они работали без «360», причем затраты на создание получаются меньше, так как работать в паре с известным брендом намного выгоднее, чем создавать себе имя с нуля. За год у телеканала появилось 12 сетевых партнеров в регионах, которые успешно развиваются на базе телеканала.



Среднемесячная посещаемость сайта телеканала за год увеличилась в два раза. За год ресурс посетили 35,5 миллиона уникальных пользователей, а просмотры за месяц пересекли рубеж в 128 миллионов. Эти цифры впечатляют, если учесть, что «360» занимает лидирующие позиции в рейтингах цитируемости (1-е место в московском регионе, топ-20 — среди всех СМИ).



Соцсети также показывают хороший рост (число подписчиков в ФБ выросло в шесть раз, в ВК — в три раза), запустился Telegram-канал, который меньше чем за год набрал 8,2 тысячи подписчиков, сообщают представители телеканала «360».