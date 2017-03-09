Сына, укравшего «ювелирку» на 200 тыс. руб. у родной матери, задержали в Ростове





Сына, укравшего «ювелирку» стоимостью 200 тыс. руб. у родной матери, задержали в Железнодорожном районе Ростова. Около месяца 33-летний мужчина скрывался от полиции. Его задержали 10 марта.

- 4 февраля мужчина, пока матери не было дома, собрал в сумку все ее украшения: золотые цепочки, кольца, браслеты, серьги,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- После этого он скрылся. Общая сумма ущерба составила около двухсот тысяч рублей.



За месяц злоумышленник успел продать часть материнских украшений. То, что еще осталось, у него забрали и вернули пострадавшей женщине.



На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».