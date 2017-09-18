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Супруги из Ростовской области организовали в своей квартире наркопритон

Супружеская пара из города Каменск-Шахтинский организовала наркопритон. 46-летний мужчина и его 36-летняя жена изготовляли наркотики в своей квартире.
- Вместе с наркозависимыми они изготовляли и потребляли дезоморфин, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Из квартиры подозреваемых сотрудники полиции изъяли приспособления и средства для потребления наркотиков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона».

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