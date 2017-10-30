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Станция техобслуживания сгорела в Новочеркасске

Станция техобслуживания сгорела в Новочеркасске
Станция техобслуживания сгорела в Новочеркасске. Пожар произошёл на улице Трамвайной 31 октября.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 15:57. Огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров.
- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огнём повреждён автомобиль «ВАЗ-2114».

Ликвидация возгорания была объявлена в 16:12. К тушению привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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