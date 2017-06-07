Сразу после выходных в Ростове пройдёт массовое отключение света





Сразу после выходных, в начале рабочей недели, в Ростове пройдёт массовое отключение света.



Так, 13 июня электроэнергии не будет с 9 до 17 часов по адресам:

- ул. Садоводческая, 41-69, 24-54;

- ул. Саврасова, 125, 124;

- ул. Свиридова;

- ул. Татарская, 22-50, 19-47;

- пер. Дербенский, 1-11, 2-14;

- ул. 1-я Киргизская, 114-124, 85-89;

- ул. 2-я Киргизская, 84, 85;

- пер. Суржский, 1-31, 2-36;

- пер. Клязьменский, 1-33, 10-30;

- пер. Тверской, 21-35, 26-36;

- пер. Ладожский, 27-39, 26-34;

- пер. Свирский, 23-3, 20-38;

- ул. Белорусская, 113-145;

- ул. Кржижановского, 237-265, 254-282;

- ул. Солидарности, 236-264, 279-305;

- ул. Детская, 248-272, 267-293;

- ул. Книжная, 213-235, 248-270;

- ул. Днепродзержинская, 1-83, 2-110;

- пер. Одоевский, 1-15, 2-18;

- пер. Багаевский, 7-25, 2-34;

- пер. Таллинский, 1-37, 2-34;

- пер. Руднева, 2-52, 1-57;

- пер. Коновалова, 1-23, 2-20;

- ул. Балакирева, 2 А, 2 Б, 2 В, 24-28;

- ул. 2-я Баррикадная, 1-43;

- ул. Великолукская, 2-26, 28-38;

- ул. 1-я Кольцевая, 8-34, 9-11;

- ул. 2-я Кольцевая, 2-4, 3-7;

- пер. Отрадный, 1-17, 2-А;

- пер. Перовский, 5-21, 6-16;

- пл. Рабочая, 25;

пос. Автосборочный по адресам:

- ул. Зерноградская, 8-12, 31-41;

- ул. Тибетская, 2-4, 92-102;

- ул. Скифская, 55;

- пер. 6-й Автосборочный, 1-3, 4-6;

район санатория «Надежда»:

- ул. Подъездная, 55;

СНТ «Гор.Архитектор»:

- пер. Радужный;

- пер. Жизненный.



14 июня с 9 до 17 обесточат дома по адресам:

- пер. Авроры, 1-25, 4 -20;

- ул. Амбулаторная, 53-91;

- пер. Декабристов, 1-17;

- пер. Луначарского, 6-8;

- пер. Маратовский, 1-5, 2-10;

- пер. Новосибирский, 1-19, 2-26;

- пер. Осовиахимовский, 1-7, 2-8;

- ул. Перекопская, 1-19, 2-22;

- пер. Поповский, 1-25, 2-34;

- ул. Портовая, 87-97;

- пер. Рабочий, 1-13, 2-14;

- пер. Самошкина, 1-29, 10-38;

- ул. Лелюшенко, 1, 1а, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2;

- ул. Думенко, 1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7;

- ул. 3-я Баррикадная, 24;

- ул. Калинина, 1-25, 2-40, 25 Б, 26 А/90, 9, 27 А, 32 А, 33-41, 42-46;

- ул. 2-я Кольцевая, 76-102, 81-111;

- ул. 3-я Кольцевая, 60-92, 77-103;

- ул. 4-я Кольцевая, 24-62, 41-59;

- ул. 5-я Кольцевая, 21-51, 32 -58;

- ул. 6-я Кольцевая, 55-67;

- ул. Мадояна, 1-33;

- пл. Рабочая, 18-24;

поселок Автосборочный:

- пер. 3-й Автосборочный, 3-11, 2-10;

район санатория «Надежда»:

- ул. Подъездная, 55.