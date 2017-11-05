Специалисты проверили «Салаты с заправкой»

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону проведены независимые экспертизы продукции различных производителей, реализуемой на потребительском рынке города Ростова-на-Дону.



Для проведения независимой потребительской экспертизы было закуплено пять образцов продукции «Салаты с заправкой»:



Образец № 1 - салат из морской капусты (ИП Мачихин В. Я., РФ, 241525, Брянская область, Брянский район, дер. Староселье, ул. Центральная, 200).





Образец № 2 - салат «Оливье» классический (ООО «Лента, г. Ростов-на-Дону, 14-я Линия, 84).





Образец № 3 - салат «Оливье» (АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 63/105/66).





Образец № 4 - салат «Месье Оливье» (ООО «Милениум-продукт», г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 10).





Образец № 5 - салат из крабовых палочек с кукурузой (ООО «О'КЕЙ», г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 24 а).



В результате проведенной независимой потребительской экспертизы продукции «Салаты с заправкой» на основании испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, несоответствия не обнаружены: все закупленные образцы соответствуют по микробиологическим показателям требованиям ТР ТС 021/2011.



При покупке продуктов нужно обращать внимание на условия реализации, срок годности продукции и содержание информации на этикетке. Маркировка продукта должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя продукции, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевая ценность, рекомендации по приготовлению. С осторожностью надо относиться к товарам, продающимся на развес и, конечно, всегда оценивать внешний вид продукта. Салат не должен быть заветрен, выглядеть аппетитно. Если потребитель приобретает готовую пищу в магазине, нужно обращать внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Также необходимо обратить внимание на место хранения продукции и температуру хранения - салаты должны храниться только в холодильнике.



С полной информацией о результатах исследований и рекомендациями для потребителей можно ознакомиться на сайте www.zpp.rostov-gorod.ru.