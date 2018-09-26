Сотрудница обувного магазина украла из кассы 10 тысяч рублей во время ревизии

В Шахтах местная жительница обворовала магазин, в котором работала.



Из кассы торговой точки пропало 10 тысяч рублей. Пропажу сотрудники магазина обнаружили 23 августа. Через месяц по подозрению в краже была задержана 21-летняя девушка, проработавшая в этом магазине продавцом-консультантом около года.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница во время ревизии похитила из кассы 10 тысяч рублей и потратила их, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».