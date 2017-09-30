Сотни домов в начале октября останутся в Ростове без света

В Ростове сотни домов в начале октября останутся без света. В ряде домов электроэнергии не будет несколько дней, на одной улице свет будут отключать в течение месяца.



Так, 3 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- 18-й Линии в домах с 30 по 72 и с 25 по 65;

- 20-й Линии в домах № 29/25 и № 33, а также с 22 по 48;

- Налбандяна в домах с 27 по 33 и с 24 по 30;

- пр. Коммунистическом в домах №№ 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5;

- 1-й Краснодарской в домах с 43 по 65 и №№ 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90-94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4а, 92/4б;

- Прогрессивной в домах с 6 по 20.



С 3 по 6 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергию будут отключать на улицах:

- Кадровой в домах с 35 по 71 и с 36 по 92;

- Новгородской в домах с 27 по 79 и с 32 по 74;

- Пулковской в домах с 27 по 73 и с 26 по 78;

- Сквозной в домах с 29 по 87 и с 28 по 84;

- Керамической в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;

- пер. Кафельном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- пер. Паровозном в домах с 1 по 37 и с 2 по 26;

- пер. Поворотном в домах с 1 по 19 и с 2 по 22;

- Текучева в домах с 111 по 131 и с 184 по 222;

- Ржевской в домах с 1 по 17 и с 2 по 16;

- Нефедова № 63 и в домах с 60 по 80;

- пер. Братском в домах с 120 по 144;

- пер. Халтуринском в домах с 133 по 161 и с 186 по 202;

- Козлова в домах №№ 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63а, 63д;

- пер. Островского в домах с 143 по 153;

- Галана в домах с 2 по 26;

- Гаккеля в домах с 3 по 21 и с 2 по 18;

- Цезаря Куникова в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;

- Шеболдаева в домах с 27 по 55 и с 12 по 22;

- Ивана Франко;

- Кропоткина в домах с 2 по 10;

- пер. Айвазовского;

- пер. Ростовском;

- пер. Ленкоранском.



4 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Лесозащитной в домах с 37 по 83 и с 42 по 94;

- Архангельской в домах с 27 по 29 и с 28 по 30;

- Днепропетровской в домах с 67 по 69 и с 20 по 28;

- Богураева в домах с 1 по 9 и с 2 по 22;

- Брестской в домах с 17 по 33 и с 52 по 74;

- Брянской в домах с 15 по 41 и с 14 по 424;

- Панфиловцев в домах с 2 по 34;

- пер. Иркутском в домах с 21 по 25 и с 30 по 32;

- пер. Астраханском в домах с 31 по 33 и с 32 по 34;

- пер. Одесский проезд в домах с 1 по 21 и с 2 по 22;

- пер. Керченском в домах с 13 по 37 и с 14 по 38;

- пер. Сочинском в домах с 13 по 43 и с 14 по 52;

- пер. Туапсинском в домах с 29 по 47;

- пр. Коммунистическом в домах с 11 по 17;

- 1-й Краснодарской 55;

- 2-й Краснодарской 119;

- Тружеников 36а.



С 4 по 5 октября с 9 утра до 17 часов без света останутся жители улиц:

- Руднева домов с 1 по 41 и с 2 по 38;

- пер. Дзержинского домов с 1 по 39 и с 2 по 24;

- Коновалова домов с 1 по 23 и с 2 по 20;

- Солидарности домов с 279 по 289 и с 236 по 246;

- Кржижановского домов с 231 по 243 и с 252 по 264.



5 октября с 8 утра до 17 часов электроэнергии не будет в посёлке Кумженском.



В этот же день с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:

- Казахской в домах № 76/3 и № 78/2;

- пер. Обском 9;

- пер. Бойцовском в домах с 11 по 25 и с 28 по 42;

- Войкова № 245;

- Железнодорожный Верхний Проезд в домах с 11 по 67;

- 1-й Круговой 86;

- Матросова в домах с 1 по 47 и с 2 по 56;

- пер. Пограничном в домах с 3 по 5;

- Портовой в домах с 237 по 309;

- пер. Рабфаковском в домах с 1 по 9 и с 2 по 18;

- пер. Синявском в домах с 4 по 24 и с 11 по 29;

- пер. Туристском в домах с 1 по 21 и с 2 по 16;

- пер. Чичеринском в домах с 2 по 18 и с 3 по 17.



С 5 по 6 октября с 7 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Дарвина в домах с 1 по 65 и с 36 по 68;

- Долгожданной 36а;

- Линейной в домах с 39 по 101 и с 42 по 110;

- Лучевой в домах с 1 по 71 и с 2 по 76;

- Мадояна в домах с 202 по 240, а также №№ 205а, с 205 по 245, 245а;

- Песчанокопской в домах с 1 по 57 и с 2 по 58;

- Сормовской в домах с 121 по 125.



С 5 октября по 3 ноября с 9 утра до 17 часов будут обесточены дома с 94 по 166 и с 67 по 97 по улице 30-летия Октября.



6 октября с 9 до 16 часов электричества не будет на улицах:

- Волгодонской в домах с 44 по 62 и с 45 по 61;

- Гризодубовой в домах с 46 по 60 и с 61 по 67;

- Доброхимовской в домах с 77 по 89 и с 82 по 88;

- 1-й Краснодарской 43/13;

- 2-й Краснодарской в домах с 75 по 113 и № 113/15;

- Лазаревской в домах с 29 по 39 и с 34 по 40;

- Проселочной 9/71, 11/80;

- Ревкомовской в домах с 120 по 124 и с 121 по 125.



С 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Белорусской в домах с 132 по 174;

- Енисейской в домах с 1 по 29 и с 2 по 30;

- Алтайской в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;

- Каспийской в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;

- Владимирской в домах с 1 по 27 и с 2 по 20;

- пер. Самарском в домах с 25 по 45 и с 40 по 76;

- пер. Ильменском в домах с 39 по 75 и с 38 по 72;

- пер. Мезенском в домах с 25 по 37 и с 28 по 34.



С 9 по 10 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Украинской в домах с 73 по 83 и с 54 по 62;

- Вятской в домах с 74 по 78;

- пер. Уральском в домах с 93 по 103 и с 104 по 130;

- пер. Ухтомском в домах с 71 по 135 и с 80 по 136.



С 9 по 13 октября с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:

- Солидарности в домах с 1 по 125 и с 2 по 114;

- пер. Норильском в домах с 14 по 28;

- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;

- пер. Рационализаторском в домах с 31 по 53 и с 24 по 40;

- А. Блока в домах с 27 по 39 и с 28 по 36.