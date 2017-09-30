Сотни домов в начале октября останутся в Ростове без света
В Ростове сотни домов в начале октября останутся без света. В ряде домов электроэнергии не будет несколько дней, на одной улице свет будут отключать в течение месяца.
Так, 3 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:
- 18-й Линии в домах с 30 по 72 и с 25 по 65;
- 20-й Линии в домах № 29/25 и № 33, а также с 22 по 48;
- Налбандяна в домах с 27 по 33 и с 24 по 30;
- пр. Коммунистическом в домах №№ 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5;
- 1-й Краснодарской в домах с 43 по 65 и №№ 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90-94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4а, 92/4б;
- Прогрессивной в домах с 6 по 20.
С 3 по 6 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергию будут отключать на улицах:
- Кадровой в домах с 35 по 71 и с 36 по 92;
- Новгородской в домах с 27 по 79 и с 32 по 74;
- Пулковской в домах с 27 по 73 и с 26 по 78;
- Сквозной в домах с 29 по 87 и с 28 по 84;
- Керамической в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;
- пер. Кафельном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- пер. Паровозном в домах с 1 по 37 и с 2 по 26;
- пер. Поворотном в домах с 1 по 19 и с 2 по 22;
- Текучева в домах с 111 по 131 и с 184 по 222;
- Ржевской в домах с 1 по 17 и с 2 по 16;
- Нефедова № 63 и в домах с 60 по 80;
- пер. Братском в домах с 120 по 144;
- пер. Халтуринском в домах с 133 по 161 и с 186 по 202;
- Козлова в домах №№ 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63а, 63д;
- пер. Островского в домах с 143 по 153;
- Галана в домах с 2 по 26;
- Гаккеля в домах с 3 по 21 и с 2 по 18;
- Цезаря Куникова в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;
- Шеболдаева в домах с 27 по 55 и с 12 по 22;
- Ивана Франко;
- Кропоткина в домах с 2 по 10;
- пер. Айвазовского;
- пер. Ростовском;
- пер. Ленкоранском.
4 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Лесозащитной в домах с 37 по 83 и с 42 по 94;
- Архангельской в домах с 27 по 29 и с 28 по 30;
- Днепропетровской в домах с 67 по 69 и с 20 по 28;
- Богураева в домах с 1 по 9 и с 2 по 22;
- Брестской в домах с 17 по 33 и с 52 по 74;
- Брянской в домах с 15 по 41 и с 14 по 424;
- Панфиловцев в домах с 2 по 34;
- пер. Иркутском в домах с 21 по 25 и с 30 по 32;
- пер. Астраханском в домах с 31 по 33 и с 32 по 34;
- пер. Одесский проезд в домах с 1 по 21 и с 2 по 22;
- пер. Керченском в домах с 13 по 37 и с 14 по 38;
- пер. Сочинском в домах с 13 по 43 и с 14 по 52;
- пер. Туапсинском в домах с 29 по 47;
- пр. Коммунистическом в домах с 11 по 17;
- 1-й Краснодарской 55;
- 2-й Краснодарской 119;
- Тружеников 36а.
С 4 по 5 октября с 9 утра до 17 часов без света останутся жители улиц:
- Руднева домов с 1 по 41 и с 2 по 38;
- пер. Дзержинского домов с 1 по 39 и с 2 по 24;
- Коновалова домов с 1 по 23 и с 2 по 20;
- Солидарности домов с 279 по 289 и с 236 по 246;
- Кржижановского домов с 231 по 243 и с 252 по 264.
5 октября с 8 утра до 17 часов электроэнергии не будет в посёлке Кумженском.
В этот же день с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:
- Казахской в домах № 76/3 и № 78/2;
- пер. Обском 9;
- пер. Бойцовском в домах с 11 по 25 и с 28 по 42;
- Войкова № 245;
- Железнодорожный Верхний Проезд в домах с 11 по 67;
- 1-й Круговой 86;
- Матросова в домах с 1 по 47 и с 2 по 56;
- пер. Пограничном в домах с 3 по 5;
- Портовой в домах с 237 по 309;
- пер. Рабфаковском в домах с 1 по 9 и с 2 по 18;
- пер. Синявском в домах с 4 по 24 и с 11 по 29;
- пер. Туристском в домах с 1 по 21 и с 2 по 16;
- пер. Чичеринском в домах с 2 по 18 и с 3 по 17.
С 5 по 6 октября с 7 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Дарвина в домах с 1 по 65 и с 36 по 68;
- Долгожданной 36а;
- Линейной в домах с 39 по 101 и с 42 по 110;
- Лучевой в домах с 1 по 71 и с 2 по 76;
- Мадояна в домах с 202 по 240, а также №№ 205а, с 205 по 245, 245а;
- Песчанокопской в домах с 1 по 57 и с 2 по 58;
- Сормовской в домах с 121 по 125.
С 5 октября по 3 ноября с 9 утра до 17 часов будут обесточены дома с 94 по 166 и с 67 по 97 по улице 30-летия Октября.
6 октября с 9 до 16 часов электричества не будет на улицах:
- Волгодонской в домах с 44 по 62 и с 45 по 61;
- Гризодубовой в домах с 46 по 60 и с 61 по 67;
- Доброхимовской в домах с 77 по 89 и с 82 по 88;
- 1-й Краснодарской 43/13;
- 2-й Краснодарской в домах с 75 по 113 и № 113/15;
- Лазаревской в домах с 29 по 39 и с 34 по 40;
- Проселочной 9/71, 11/80;
- Ревкомовской в домах с 120 по 124 и с 121 по 125.
С 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Белорусской в домах с 132 по 174;
- Енисейской в домах с 1 по 29 и с 2 по 30;
- Алтайской в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;
- Каспийской в домах с 1 по 27 и с 2 по 28;
- Владимирской в домах с 1 по 27 и с 2 по 20;
- пер. Самарском в домах с 25 по 45 и с 40 по 76;
- пер. Ильменском в домах с 39 по 75 и с 38 по 72;
- пер. Мезенском в домах с 25 по 37 и с 28 по 34.
С 9 по 10 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Украинской в домах с 73 по 83 и с 54 по 62;
- Вятской в домах с 74 по 78;
- пер. Уральском в домах с 93 по 103 и с 104 по 130;
- пер. Ухтомском в домах с 71 по 135 и с 80 по 136.
С 9 по 13 октября с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:
- Солидарности в домах с 1 по 125 и с 2 по 114;
- пер. Норильском в домах с 14 по 28;
- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;
- пер. Рационализаторском в домах с 31 по 53 и с 24 по 40;
- А. Блока в домах с 27 по 39 и с 28 по 36.