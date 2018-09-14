Сотни домов ростовчан в ближайшие дни останутся без света
Десятки улиц и сотни домов Ростове 18 и 19 сентября останутся без света.
«Донэнерго» будет проводить ремонт оборудования во избежание аварийного отключения электричества в будущем. В связи с этим 18 сентября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Лермонтовской, в домах со 174 по 194 и с 227 по 233;
- Тельмана, в домах со 130 по 150 и со 155 по 177;
- в пер. Крепостном, в домах со 113 по 137, 128;
- Журавлева, в домах со 117 по 139 и со 128 по 148;
- Красноармейской, в домах со 137 по 157;
- Города Волос, в домах со 118 по 130 и со 137 по 147;
- в пер. Обском, в домах с 81 по 117 и со 102 по 122;
- в пер. Уральском, в домах с 91 по 122/1 и со 104 по 130;
- в пер. Ухтомском, в домах с 71 по 135 и с 78 по 136;
- Украинской, в домах с 73 по 91 и с 54 по 72;
- в пер. Хибинском, 125;
- Вагулевского, в домах с 97 по 147 и со 106 по 126;
- Лензаводской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 24;
- в пер. Рыбном, 32;
- на просп. Ставского, в домах с 8 по 24 и с 9 по 27;
- в пер. Ярославском, в домах с 5 по 7;
- Вагулевского, в домах с 27 по 147, с 20 по 72 и со 106 по 126;
- Лензаводской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 24;
- в пер. Рыбном, 32;
- на просп. Ставского, в домах с 8 по 24, с 30 по 38 и с 9 по 27, 1;
- в пер. Ярославском, в домах со 2 по 6 и с 5 по 7;
- в пер. Буревестник, в домах с 5 по 11 и с 10 по 12;
- Межевой, в домах с 89 по 123 и с 84 по 158;
- Нагорной, в домах с 73 по 137 и с 88 по 130;
- Профсоюзной, в доме 122;
- Трудящихся, в домах с 49 по 137 и с 48 по 128;
- Балашовской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;
- в пер. Вагонном, в домах с 3 по 19 и со 2 по 12;
- в пер. Солдатском, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;
- Чебанова, в домах с 9 по 17 и с 6 по 14;
- на просп. Ленина, в домах со 143 по 157;
- Выездной;
- в пер. Актюбинском;
- в пер. Гаевском;
- Полтавской;
- Лебединской;
- Кржижановского, в домах с 1 по 41 и со 2 по 56;
- Герцена, в домах с 13 по 61;
- в пер. Норильского, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;
- в пер. Боковском, в домах с 1 по 11;
- Владиленской, в домах с 1 по 53 и со 2 по 36;
- в пер. Рационализаторском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;
- Солидарности, в домах с 226 по 236 и с 219 по 279;
- Кржижановского, в домах с 207 по 235 и с 236 по 252;
- в пер. Роговского, в домах с 1 по 69 и со 2 по 44;
- в пер. Гарибальди, в домах с 1 по 33 и со 2 по 26;
- Детской, в домах с 221 по 263 и со 196 по 244;
- Равенства, в домах с 36 по 64 и с 41 по 67;
- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;
- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;
- Коммунальной, в домах с 1 по 39 и со 2 по 40;
- Просвещения, в домах с 23 по 27 и с 18 по 42;
- Червоноармейской, в домах с 3 по 23 и с 6 по 22;
- в пер. Пожарном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;
- в пер. Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;
- в пер. Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;
- Веры Пановой, в домах с 3 по 21 и с 10 по 22;
- Лянде, в домах с 28 по 50;
- Вятской, в домах со 102 по 106;
- в пер. Беломорском, в доме 98/1;
19 сентября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Вагулевского, в домах с 96 по 106;
- Лензаводской, в домах с 13 по 41 и со 2 по 24;
- Ставского, в домах с 9 по 15 и с 8 по 22;
- Амбулаторной, в домах с 1 по 39 и с 4 по 8;
- в пер. Весеннем, в домах с 1 по 35 и со 2 по 36;
- в пер. Глубоком, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;
- в пер. Котельном, в домах с 1 по 5 и с 4 по 6;
- в пер. Луганском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;
- в пер. Луначарского, в домах с 1 по 7 и со 2 по 4;
- в пер. Маратовском, в домах со 2 по 14 и с 7 по 13;
- в пер. Нестерова, в домах с 1 по 25 и со 2 по 26;
- Портовой, в домах с 35 по 87, 87А и 66А;
- в пер. Рыночном, в домах с 1 по 21 и со 2 по 36;
- Скрябина, в домах с 1 по 27 и с 4 по 44;
- в пер. Чайкиной, в домах с 3 по 15 и с 4 по 8;
- в пер. Хопёрском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24;
- Казахской, в домах с 20 по 42;
- 2-й Киргизской, в домах с 45 по 47, 32;
- в пер. Манычском, в домах с 3 по 31 и с 6 по 34;
- в пер. Сальском, в домах с 1 по 27 и со 2 по 24;
- в пер. Медведовском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24;
- в пер. Донском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 32;
- в пер. Иртышском, в домах с 41 по 117 и с 52 по 120;
- в пер. Пронском, в домах с 39 по 105 и с 38 по 98;
- в пер. Свирском, в домах с 73 по 93 и с 78 по 98;
- Белорусской, в домах с 84 по 90;
- Украинской, в домах с 93 по 107 и с 74 по 86;
- Вятской, в домах с 58 по 64;
- на просп. Ленина, в домах 83А, 83Б; 85/3, 89/4;
- на просп. Коммунистическом, в домах 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1;
- 2-й Краснодарской, в доме 78/3.
Отметим, что на ночь свет будет включаться.