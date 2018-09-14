Сотни домов ростовчан в ближайшие дни останутся без света



Десятки улиц и сотни домов Ростове 18 и 19 сентября останутся без света.



«Донэнерго» будет проводить ремонт оборудования во избежание аварийного отключения электричества в будущем. В связи с этим 18 сентября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Лермонтовской, в домах со 174 по 194 и с 227 по 233;

- Тельмана, в домах со 130 по 150 и со 155 по 177;

- в пер. Крепостном, в домах со 113 по 137, 128;

- Журавлева, в домах со 117 по 139 и со 128 по 148;

- Красноармейской, в домах со 137 по 157;

- Города Волос, в домах со 118 по 130 и со 137 по 147;

- в пер. Обском, в домах с 81 по 117 и со 102 по 122;

- в пер. Уральском, в домах с 91 по 122/1 и со 104 по 130;

- в пер. Ухтомском, в домах с 71 по 135 и с 78 по 136;

- Украинской, в домах с 73 по 91 и с 54 по 72;

- в пер. Хибинском, 125;

- Вагулевского, в домах с 97 по 147 и со 106 по 126;

- Лензаводской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 24;

- в пер. Рыбном, 32;

- на просп. Ставского, в домах с 8 по 24 и с 9 по 27;

- в пер. Ярославском, в домах с 5 по 7;

- Вагулевского, в домах с 27 по 147, с 20 по 72 и со 106 по 126;

- Лензаводской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 24;

- в пер. Рыбном, 32;

- на просп. Ставского, в домах с 8 по 24, с 30 по 38 и с 9 по 27, 1;

- в пер. Ярославском, в домах со 2 по 6 и с 5 по 7;

- в пер. Буревестник, в домах с 5 по 11 и с 10 по 12;

- Межевой, в домах с 89 по 123 и с 84 по 158;

- Нагорной, в домах с 73 по 137 и с 88 по 130;

- Профсоюзной, в доме 122;

- Трудящихся, в домах с 49 по 137 и с 48 по 128;

- Балашовской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- в пер. Вагонном, в домах с 3 по 19 и со 2 по 12;

- в пер. Солдатском, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- Чебанова, в домах с 9 по 17 и с 6 по 14;

- на просп. Ленина, в домах со 143 по 157;

- Выездной;

- в пер. Актюбинском;

- в пер. Гаевском;

- Полтавской;

- Лебединской;

- Кржижановского, в домах с 1 по 41 и со 2 по 56;

- Герцена, в домах с 13 по 61;

- в пер. Норильского, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;

- в пер. Боковском, в домах с 1 по 11;

- Владиленской, в домах с 1 по 53 и со 2 по 36;

- в пер. Рационализаторском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;

- Солидарности, в домах с 226 по 236 и с 219 по 279;

- Кржижановского, в домах с 207 по 235 и с 236 по 252;

- в пер. Роговского, в домах с 1 по 69 и со 2 по 44;

- в пер. Гарибальди, в домах с 1 по 33 и со 2 по 26;

- Детской, в домах с 221 по 263 и со 196 по 244;

- Равенства, в домах с 36 по 64 и с 41 по 67;

- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;

- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;

- Коммунальной, в домах с 1 по 39 и со 2 по 40;

- Просвещения, в домах с 23 по 27 и с 18 по 42;

- Червоноармейской, в домах с 3 по 23 и с 6 по 22;

- в пер. Пожарном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;

- в пер. Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;

- в пер. Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;

- Веры Пановой, в домах с 3 по 21 и с 10 по 22;

- Лянде, в домах с 28 по 50;

- Вятской, в домах со 102 по 106;

- в пер. Беломорском, в доме 98/1;



19 сентября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Вагулевского, в домах с 96 по 106;

- Лензаводской, в домах с 13 по 41 и со 2 по 24;

- Ставского, в домах с 9 по 15 и с 8 по 22;

- Амбулаторной, в домах с 1 по 39 и с 4 по 8;

- в пер. Весеннем, в домах с 1 по 35 и со 2 по 36;

- в пер. Глубоком, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;

- в пер. Котельном, в домах с 1 по 5 и с 4 по 6;

- в пер. Луганском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;

- в пер. Луначарского, в домах с 1 по 7 и со 2 по 4;

- в пер. Маратовском, в домах со 2 по 14 и с 7 по 13;

- в пер. Нестерова, в домах с 1 по 25 и со 2 по 26;

- Портовой, в домах с 35 по 87, 87А и 66А;

- в пер. Рыночном, в домах с 1 по 21 и со 2 по 36;

- Скрябина, в домах с 1 по 27 и с 4 по 44;

- в пер. Чайкиной, в домах с 3 по 15 и с 4 по 8;

- в пер. Хопёрском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24;

- Казахской, в домах с 20 по 42;

- 2-й Киргизской, в домах с 45 по 47, 32;

- в пер. Манычском, в домах с 3 по 31 и с 6 по 34;

- в пер. Сальском, в домах с 1 по 27 и со 2 по 24;

- в пер. Медведовском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24;

- в пер. Донском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 32;

- в пер. Иртышском, в домах с 41 по 117 и с 52 по 120;

- в пер. Пронском, в домах с 39 по 105 и с 38 по 98;

- в пер. Свирском, в домах с 73 по 93 и с 78 по 98;

- Белорусской, в домах с 84 по 90;

- Украинской, в домах с 93 по 107 и с 74 по 86;

- Вятской, в домах с 58 по 64;

- на просп. Ленина, в домах 83А, 83Б; 85/3, 89/4;

- на просп. Коммунистическом, в домах 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1;

- 2-й Краснодарской, в доме 78/3.



Отметим, что на ночь свет будет включаться.