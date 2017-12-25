Сосед ограбил пенсионерку в Азове



Фото: Glazovportal.net



В Азове мужчина ограбил пожилую соседку. Грабёж произошёл 23 декабря.



Азовчанин воспользовался тем, что дом пенсионерки не был заперт. Увидев в одной из комнат хозяйку, он заставил отдать ему все деньги, которые у неё были. Пожилая женщина передала ему около 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник скрылся.

Грабителя задержали через три дня. Им оказался 36-летний мужчина, живущий по соседству с пенсионеркой.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Мужчина заключен под стражу.



Ранее азовчанин к уголовной ответственности не привлекался. Похищенные деньги вернули владелице.