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Сосед ограбил пенсионерку в Азове

Сосед ограбил пенсионерку в Азове
Фото: Glazovportal.net

В Азове мужчина ограбил пожилую соседку. Грабёж произошёл 23 декабря.

Азовчанин воспользовался тем, что дом пенсионерки не был заперт. Увидев в одной из комнат хозяйку, он заставил отдать ему все деньги, которые у неё были. Пожилая женщина передала ему около 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник скрылся.
Грабителя задержали через три дня. Им оказался 36-летний мужчина, живущий по соседству с пенсионеркой.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Мужчина заключен под стражу.

Ранее азовчанин к уголовной ответственности не привлекался. Похищенные деньги вернули владелице.

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