Слухи и фейки: боец «Ваха» опроверг в Сети свою гибель в рядах ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором



Москва, 28 февраля. Нанесенный 7 февраля американскими силами удар по российским добровольцам в Сирии, бойцам так называемой ЧВК «Вагнер», в районе города Дейр-эз-Зор стал благодатной темой для западных и украинских СМИ, которые специализируются на производстве фейков о России и Вооруженных силах РФ. Пытаясь подтвердить подложную информацию о «сотнях убитых россиян» в Сирии, СМИ практически ежедневно «хоронят» российских добровольцев, которые потом некстати «воскресают».



Доходит и до комичных ситуаций: так, боец с позывным «Ваха», которого в соцсетях успели объявить погибшим в Дейр-эз-Зоре, лично опроверг свою гибель в комментариях.



«Советую меньше читать этих псевдожурналюг, которые ради рейтинга готовы выкидывать всякую чушь, что в итоге изобличает их недальновидность и скудоумие», - рекомендовал «Ваха».



Аналогичная история произошла с другим воевавшим на Донбассе и в Сирии российским добровольцем с позывным «Серб». Его в очередной раз «похоронили» украинские СМИ, вызвав горячее одобрение со стороны украинских националистов, которые ненавидят народные республики Донбасса, – он якобы получил под Дейр-эз-Зором смертельное ранение при атаке коалиции США, «бегал раненый по пустыне», после чего вышел на блокпост сирийской армии, где «скончался от полученных травм».



Как стало известно вскоре, эта история списана «под копирку» с истории одного из бойцов сирийского спецназа «Охотники на ИГИЛ» (ИГИЛ – запрещенная в РФ международная террористическая организация), который действительно получил ранение, шел всю ночь по пустыне, пока не вышел к своим, после чего был доставлен в госпиталь, где получил помощь.



Чтобы проверить информацию о гибели «Серба», украинские националисты написали даже его девушке Анфисе, и она решительно опровергла все слухи о его гибели.



«Ты хотел бы услышать, что я слезки лью у гроба, но нет, все хорошо, даже лучше, чем ты можешь себе представить, - ответила девушка. – А вся твоя инфа – пустые интернет-фейки, наша же реальность куда интереснее и приятнее».



Напомним, глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев решительно опроверг информацию о гибели «сотен» российских добровольцев при внезапной атаке авиации США под Дейр-эз-Зором, призвав «не наматывать всем вместе сопли на мельницу врага». По его данным, в том бою погибли 14 россиян.