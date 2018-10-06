«Семёрка» сгорела в Ростовской области

В городе Морозовске сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Возгорание произошло на улице Жукова 8 октября.



На момент прибытия пожарных легковушка была охвачена пламенем по всему периметру. На тушение у спасателей ушло несколько минут, однако машина полностью успела выгореть.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Для ликвидации возгорания привлекались пять сотрудников МЧС и одна единица техники.