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«Семёрка» сгорела в Ростовской области

В городе Морозовске сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Возгорание произошло на улице Жукова 8 октября.

На момент прибытия пожарных легковушка была охвачена пламенем по всему периметру. На тушение у спасателей ушло несколько минут, однако машина полностью успела выгореть.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Для ликвидации возгорания привлекались пять сотрудников МЧС и одна единица техники.

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