Щедрый вторник и «МегаФон» объединили людей с инвалидностью кинопоказами





28 ноября в 12 городах страны прошли бесплатные показы фильмов с тифлокомментариями, адаптированных для просмотра людьми с частичной или полной потерей зрения. Кинопоказы организованы компанией «МегаФон» и благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и проходят уже второй год в рамках международного Дня благотворительности #ЩедрыйВторник.



В Ростове-на-Дону открытый показ фильма «20:17», посвящённого столетию русской революции, состоялся в киноцентре «Большой». Первыми зрителями картины стали около 100 студентов ДГТУ, а также представители региональных подразделений Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих.



«Как ведущий оператор региона «МегаФон» уже второй год поддерживает эту добрую традицию. Мы содействуем формированию доступной городской среды и предоставляем разным аудиториям равный доступ к новейшим технологиям связи, культурным, образовательным и информационным возможностям, - говорит директор ростовского филиала «МегаФона» Алексей Барков. - Сегодня состоялся уже четвертый открытый кинопоказ в Ростове-на-Дону. Ранее мы уже организовали для ростовских зрителей показы мультфильма «Три богатыря. Ход конём», семейного фильма «Призрак», ленты Андрея Кончаловского «Рай», а для студентов ДГТУ транслировали фильм про школьные годы и первую любовь «Частное пионерское». А сегодня, в год революции, мы вспоминаем нашу историю».



Алексей Чернооков, руководитель киноцентра «Большой», также рассказал о проекте: «Часто люди с ограниченными возможностями здоровья не могут в полной мере насладиться волшебным миром кино. Мы считаем, что данная ситуация не должна оставаться без внимания, поэтому киноцентр «Большой» регулярно выступает в качестве площадки таких показов. Мы рады принимать участие в событиях, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья получить яркие впечатления от просмотра фильмов на большом экране».



Фильм-альманах «20:17» кинокомпании «Новые люди» посвящен столетию русской революции и состоит из трех фильмов: «Глаза Октября» Арсения Занина, «Топливо» Михаила Архипова и «Ленин_2017» Дениса Шабаева. Проект также поддержал Госфильмофонд и предоставил создателям альманаха «20:17» множество уникальных архивных кадров старых игровых фильмов и кинохроник.



Соучредитель АНО «Индустрия Гражданских Инициатив» Анна Махнюк рассказала: «В этом году наша организация проявила инициативу и привезла этот проект в Ростов-на-Дону. Очень важно проводить подобные показы на постоянной основе, так как это помогает невидящим людям социализироваться и привлекает внимание общественности к их проблемам. Мы проводим постоянный поиск интересных социальных проектов по всему миру, чтобы потом воплотить их в жизнь в нашем городе».



Благотворительные кинопоказы, адаптированные для слепых и слабовидящих людей, прошли в кинотеатрах 12 городов России: Москве, Казани, Оренбурге, Абакане, Владивостоке, Иркутске, Кирове, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Белогорске, Улан-Удэ и Хабаровске.