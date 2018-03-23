Руководитель клиентского сервиса «Европлана» победил в премии «Хрустальная гарнитура»





По результатам программы номинирования «Хрустальная гарнитура» директор департамента клиентского сервиса автолизинговой компании «Европлан», входящей в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, Алексей Становов был удостоен приза «Руководитель года-2018».



Оценка работы руководителей клиентского сервиса проходила в два этапа. На первом зарегистрированные участники должны были оформить эссе, в котором приводились доказательства достижений и преимущества в соответствующих аспектах работы контактных центров компаний. На втором участники конкурса проводили on-line защиту своих результатов с последующими ответами на вопросы жюри и аудитории.



Главными критериями при оценке качества работы руководителей контакт-центров были конкретные результаты и методики их достижения, степень их влияния на деятельность компании в целом, личный вклад руководителя в работу центра, эффективность стратегии развития контакт-центра компании.



Сейчас в департаменте клиентского сервиса «Европлана» работают более 150 сотрудников. Алексей Становов обратился к коллегам, подчеркнув, что эта награда — результат командной работы: «Выражаю огромную благодарность коллегам из маркетинга за помощь в оформлении материалов, коллегам из контактного центра - за обратную связь по тексту и коллегам из Сочи, которые помогли с техническим обеспечением, так как защищался я во время отпуска, который проводил в Сочи».

«Хрустальная гарнитура» — самый престижный в России и странах СНГ конкурс в индустрии контакт-центров, проводится с 2004 года. Ежегодно в нем принимают участие более 200 претендентов из более чем 100 контактных центров России и стран СНГ.



Лизинговая компания «Европлан» вошла в шорт-лист премии в 2015 году, в 2016-м стала финалистом премии в девяти номинациях и победителем в номинациях «Лучшая команда контроля качества и мониторинга» и «Лучшая практика геймификации».