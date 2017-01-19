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Ростовская студентка пыталась покончить с собой из-за неразделенной любви

Ростовская студентка пыталась покончить с собой из-за неразделенной любви. ЧП произошло вечером 17 января на улице Панфиловцев, сообщает DonDay.ru.

20-летняя студентка РИНХа влюбилась в сокурсника, который не отвечал ей взаимностью. Не найдя лучшего выхода, ростовчанка решила наглотаться таблеток. Но когда ей стало плохо - вызвала врачей.

Девушку доставили в больницу с отравлением неизвестными препаратами. На данный момент её жизни ничего не угрожает.

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