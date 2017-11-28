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Ростовчанка украла у посетительницы кафе в Азове сумку с деньгами и телефоном

Жительница Ростова совершила кражу в одном из кафе Азова.

29-летняя ростовчанка воспользовалась тем, что посетительница отвлеклась, похитила её сумку с деньгами и мобильным телефоном. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Подозреваемую задержали накануне, 29 ноября.
- Девушка ранее уже была судима за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Украденные вещи вернули владелице.

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