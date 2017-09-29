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Ростовчанин похитил тонометр с витрины аптеки

Ростовчанин украл тонометр с витрины аптеки.

Кража произошла в торговой точке, расположенной в Октябрьском районе города. В полицию обратился работник аптеки и сообщил о краже товара. Во время розыскных мероприятий полицейские по подозрению в преступлении задержали 30-летнего местного жителя.

Как установили правоохранители, мужчина повредил витрину, похитил аппарат для измерения давления, после чего скрылся.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее мужчина уже был судим за кражу. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к подобным преступлениям.

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