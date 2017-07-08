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Ростовчанин погиб при пожаре в частном доме

При пожаре в частном доме погиб 50-летний ростовчанин. ЧП произошло в Пролетарском районе Ростова утром 9 июля.

Загорелся дом на улице Пулковской. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила 5 кв.м. При тушении спасатели нашли мертвым 50-летнего хозяина дома.

В 10:34 пожар был локализован, а через четыре минуты полностью потушен. Причины возгорания устанавливаются.

В тушении были задействованы восемь пожарных и две единицы техники.

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