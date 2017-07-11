Ростовчанин ограбил на улице свою знакомую

В Ростове мужчина на улице ограбил свою знакомую.



В Ленинском районе между ростовчанкой и её знакомым произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина выхватил из её рук сумку и сбежал. Девушка обратилась в полицию. По её словам, сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Грабителя вскоре задержали.

- Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого и доставили его в дежурную часть, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».