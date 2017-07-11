Авторизация

Регистрация
  • USD 60.18
  • EUR 68.81
Новости

Лента новостей

0

Ростовчанин ограбил на улице свою знакомую

В Ростове мужчина на улице ограбил свою знакомую.

В Ленинском районе между ростовчанкой и её знакомым произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина выхватил из её рук сумку и сбежал. Девушка обратилась в полицию. По её словам, сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Грабителя вскоре задержали.
- Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого и доставили его в дежурную часть, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.