Ростовчане останутся без электричества 21-23 июня

Ростовчане останутся без электричества 21-23 июня. Отключение света связано с проведением работ, сообщают ростовские городские электросети.



Так, 21 июня с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Лермонтовской в домах с 71 по 79 и с 36 по 50;

- Ломоносовской в домах с 92 по 96 и № 80;

- пр. Буденновском в домах с 63 по 69;

- пер. Островского в домах с 100 по 104 и № 119.

- Тульской в домах с 32 по 54 и с 19 по 45;

- Тюменской в домах с 2 по 96 и с 1 по 71;

- Севастопольской в домах с 60 по 78 и с 57 по 75;

- Тарновского-Терлецкого в домах с 50 по 82 и с 39 по 69;

- пер. Чалтырском в домах с 6 по 22 и с 5 по 23;

- пер.Госпитальном в домах с 19 по 29 и с 34 по 44.



22 июня с 9 утра до 17 часов свет отключат на улицах:

- Варфоломеева 238, 246, 248, 260;

- Филимоновской 137,139;

- Малюгиной 163/72 , 128/70,136;

- пер. Семашко 99/248 , 93, 114.

- Вятской 39/2,39/3;

- Штахановского 8.



21-23 июня с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Тоннельной в домах с 8 по 40 и с 31 по 85;

- Освобождения в домах с 3 по 37;

- Кооперативной в домах с 11 по 47 и с 12 по 28;

- Павлодарской в домах с 55 по 77 и с 2 по 26;

- Ленина в домах с 2 по 38 и с 3 по 19;

- Артиллерийской;

- пер.Черноморском;

- пер. Моисеенко.



С 22 по 23 июня с 9 утра до 17 часов будут обесточивать улицы:

- Солидарности дома с 1 по 129 и с 2 по 144;

- Детскую дома с 1 по 79 и с 2 по 72;

- пер. Норильский дома с 1 по 13 и с 2 по 42;

- пер. Рационализаторский дома с 1 по 53 и с 2 по 38;

- А.Блока дома с 1 по 39 и с 2 по 36;

- Владиленскую дома с 1 по 187 и с 2 по 126;

- пер. Боковскому дома с 1 по 9 и с 2 по 14;

- Герцена дома с 13 по 61 и с 79 по 89;

- Кржижановского дома с 1 по 75 и с 2 по 94;

- Шатурскую дома с 1 по 23 и с 2 по 14;

- пер. Я. Колоса дома с 9 по 25 и с 8 по 30;

- пер. Гельца дома с 21 по 35 и с 10 по 26.



23 июня с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- 34-й Линия в домах с 53 по 81 и с 64 по 80;

- Кагальницкой в домах с 1 9 и с 2 по 14;

- Буйнакской в домах с 14 по 26 и с 11 по 27.

- Школьной в домах с 11 по 15;

- пер. Агрономическом в домах с 1 по 17 и с 2 по 26.



с 10 утра до 17 часов на улицах:

- 1-ой Киргизской в домах с 37 по 55 и с 46 по 72;

- 2-ой Киргизской в домах с 36 по 46 и с 51 по 71;

- Казахской в домах с 44 по 60;

- пер. Уральском в домах с 31 по 61 и с 36 по 66;

- пер. Ухтомском в домах с 1 по 69 и с 2 по 74;

- пер. Хибинском в домах с 1 по 65 и с 2 по 66;

- пер. Кубанском в домах с 1 по 69 и с 2 по 68;

- Белорусской в домах с 61 по 65;



с 13 до 15 часов на улицах:

- пер. Глазунова в домах с 3 по 29 и с 28 по 36;

- Красносельской в домах с 9 по 15 и с 22 по 36;

- Кустанайской в домах с 1 по 79 и с 2 по 80;

- Миллеровской в домах с 1 по 67 и с 2 по 72;

- Мичуринской в домах с 24 по 56 и с 65 по 91;

- Развилинской в домах с 35 по 79 и с 36 по 80;

- Ровенской в домах с 1 по 25 и с 21 по 26;

- Толмачева в домах с 1 по 73 и с 12 по 90.