Ростовчане на три дня останутся без света
Жители части Ростова на три дня останутся без света. Отключение электроэнергии связано с профилактическими работами. Электричества не будет с 4 по 6 июля.
4 июля с 9:30 до 15:00 часов света не будет на улицах:
- Большой Садовой в домах с 118 по 128;
- Петровской в домах с 25 по 27;
- Социалистической в домах с 143 по 147;
с 9 утра до 16 часов на улицах:
- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;
- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;
- Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;
- Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;
- Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;
- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193;
- Станиславского № 58;
- Тургеневской в домах с 28 по 48;
- Баумана в домах с 13 по 43 и с 20 по 54;
- Семашко в домах с 15 по 17;
- Соборном в домах с 14 по 16.
Кроме того, в это же время света не будет в районе Центрального рынка, на улицах:
- Андрея Сладкова в домах с 39 по 79 и с 94 по 194;
- Быковского в домах с 2 по 48;
- Манежной в домах с 62 по 94 и с 69 по 103;
- Мичуринской в домах с 1 по 25;
- Петрозаводской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;
- Рижской в домах с 63 по 95 и с 68 по 114;
- Содружества в домах с 2 по 30;
- Череповецкой в домах с 47 по 79 и с 48 по 80;
с 9 утра до 17 часов обесточат дома на улицах:
- Фурмановской с 1 по 43 и с 2 по 54;
- Евдокимова с 1 по 33 и с 2 по 62;
- Пирогова с 59 по 117 и с 64 по 118;
- Бодрой с 2 по 73 и с 30 по 82;
- Бориславском с 11 по 21 и с 14 по 58;
- Ликбезовском с 17 по 37 и с 20 по 42;
- Краснокурсантской с 1 по 43;
- Инженерной № 16;
- Солнечном;
- Оренбургском с 63 по 109;
- Радиаторном № 9;
- Пригородном;
- Неверовском;
- Краснокамском;
- Ткацком;
- Минераловодской с 29 по 57 и с 30 по 46;
- Никитина с 12 по 24;
- Республиканской с 16 по 64 и с 19 по 53;
- Рыбном с 3 по 9;
- Левобережной с 99 по 147;
- Чемордачка № 11 и с 79 по75.
5 июля с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Буденновском в домах с 2 по 6;
- Баумана в домах с 5 по 11 и с 4 по 20;
- Ульяновской в домах с 3 по 11 и с 2 по 14;
- Соборном в домах с 5 по 11;
- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;
- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;
- Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;
- Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;
- Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;
- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193;
с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Минераловодской № 7 А;
- Рыбном № 11 и 22;
- Собино в домах с 1 по 79 и с 6 по 78;
- 6-й Кольцевой в домах с 34 по 84 и с 65 по 101;
- Красной в домах с 32 по 92 и с 51 по 97;
- Крупской в домах с 45 по 97 и с 56 по 86;
- Осипенко в домах с 15 по 69;
- Промежуточной в домах с 1 по 23 и с 2 по 24, №№ 30 и 31;
- Стачки в домах с 122 по 174;
- Фестивальной в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;
- Андрея Сладкова в домах с 3 по 27 и с 54 по 80;
- 3-й Баррикадной в домах с 32 по 96 и с 33 по 77;
- Калинина в домах с 41 по 59;
- Киевском в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;
- Спортивном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- Холмогорском в домах с 5 по 11 и с 86 по 94;
- Югова в домах с 6 по 24.
4 и 5 июля с 9 утра до 17 часов свет будут отключать на улицах:
- Думенко №№ 13, 13Б,13 В, 13Г, 13Д, 13/1, 15, 15Б.
5 и 6 июля с 9 утра до 16 часов:
- Глинки в домах с 119 по 137 и с 120 по 134;
- Калужской в домах с 123 по 139 и с 96 по 112;
- 1-й Грамши в домах с 38 по 54 и с 31 по 43.
6 июля электроэнергии не будет с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Профсоюзной в домах с 49 по 85;
- Горсоветской в домах с 1 по 45 и с 2 по 30;
- Крымском в домах с 16 по 24 и с 17 по 21;
- Тихорецком в домах с 26 по 34 и с 27 по 31;
- Геленджикском в домах с 16 по 34 и с 15 по 35;
- Новороссийском в домах с 31 по 33;
- Вяземцева в домах с 35 по 57 и с 56 по 76;
- Суздальском в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;
- Кадровой в домах с 1 по 33 и с 2 по 34;
- Новгородской в домах с 1 по 25 и с 2 по 30;
- Пулковской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;
- Сквозной в домах с 1 по 27 и с 2 по 26;
- Гранитной в домах с 1 по 25 и с 2 по 28;
- Дзержинского № 1;
- 1-й Кольцевой в домах с 29 по 43 и с 54 по 72;
- 2-й Кольцевой в домах с 63 по 79 и с 50 по 76;
- 3-й Кольцевой в домах с 39 по 73;
- Мадояна в домах с 2 по 28;
- Рабочей в домах с 14 по 16;
- Ясной в домах с 1 по 31 и с 2 по 26;
с 9 утра до 16 часов обесточат улицы:
- Университетский дома №№ 70, 70/81, 127, 129;
- Тельмана дома №№ 86, 100, 102, 105, 115;
- Кировский дома с 96 по 106 и с 63 по 67;
- Красноармейской дома с 107 по 125;
- Города Волос № 70 и дома с 73 по 97;
- Антенная дома с 8 по 24 и с 15 по 17;
- Кировский дома с 106 по 126 и № 71;
- Лермонтовская дома с 140 по 160 и с 199 по 209;
- Филимоновская дома с 204 по 220 и с 241 по 261;
- Тельмана дома с 102 по 128 и с 119 по 155;
- Красноармейская № 109.