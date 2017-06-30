Ростовчане на три дня останутся без света





Жители части Ростова на три дня останутся без света. Отключение электроэнергии связано с профилактическими работами. Электричества не будет с 4 по 6 июля.



4 июля с 9:30 до 15:00 часов света не будет на улицах:

- Большой Садовой в домах с 118 по 128;

- Петровской в домах с 25 по 27;

- Социалистической в домах с 143 по 147;



с 9 утра до 16 часов на улицах:

- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;

- Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;

- Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;

- Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;

- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193;

- Станиславского № 58;

- Тургеневской в домах с 28 по 48;

- Баумана в домах с 13 по 43 и с 20 по 54;

- Семашко в домах с 15 по 17;

- Соборном в домах с 14 по 16.



Кроме того, в это же время света не будет в районе Центрального рынка, на улицах:

- Андрея Сладкова в домах с 39 по 79 и с 94 по 194;

- Быковского в домах с 2 по 48;

- Манежной в домах с 62 по 94 и с 69 по 103;

- Мичуринской в домах с 1 по 25;

- Петрозаводской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;

- Рижской в домах с 63 по 95 и с 68 по 114;

- Содружества в домах с 2 по 30;

- Череповецкой в домах с 47 по 79 и с 48 по 80;



с 9 утра до 17 часов обесточат дома на улицах:

- Фурмановской с 1 по 43 и с 2 по 54;

- Евдокимова с 1 по 33 и с 2 по 62;

- Пирогова с 59 по 117 и с 64 по 118;

- Бодрой с 2 по 73 и с 30 по 82;

- Бориславском с 11 по 21 и с 14 по 58;

- Ликбезовском с 17 по 37 и с 20 по 42;

- Краснокурсантской с 1 по 43;

- Инженерной № 16;

- Солнечном;

- Оренбургском с 63 по 109;

- Радиаторном № 9;

- Пригородном;

- Неверовском;

- Краснокамском;

- Ткацком;

- Минераловодской с 29 по 57 и с 30 по 46;

- Никитина с 12 по 24;

- Республиканской с 16 по 64 и с 19 по 53;

- Рыбном с 3 по 9;

- Левобережной с 99 по 147;

- Чемордачка № 11 и с 79 по75.



5 июля с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Буденновском в домах с 2 по 6;

- Баумана в домах с 5 по 11 и с 4 по 20;

- Ульяновской в домах с 3 по 11 и с 2 по 14;

- Соборном в домах с 5 по 11;

- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;

- Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;

- Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;

- Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;

- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193;



с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Минераловодской № 7 А;

- Рыбном № 11 и 22;

- Собино в домах с 1 по 79 и с 6 по 78;

- 6-й Кольцевой в домах с 34 по 84 и с 65 по 101;

- Красной в домах с 32 по 92 и с 51 по 97;

- Крупской в домах с 45 по 97 и с 56 по 86;

- Осипенко в домах с 15 по 69;

- Промежуточной в домах с 1 по 23 и с 2 по 24, №№ 30 и 31;

- Стачки в домах с 122 по 174;

- Фестивальной в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;

- Андрея Сладкова в домах с 3 по 27 и с 54 по 80;

- 3-й Баррикадной в домах с 32 по 96 и с 33 по 77;

- Калинина в домах с 41 по 59;

- Киевском в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;

- Спортивном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- Холмогорском в домах с 5 по 11 и с 86 по 94;

- Югова в домах с 6 по 24.



4 и 5 июля с 9 утра до 17 часов свет будут отключать на улицах:

- Думенко №№ 13, 13Б,13 В, 13Г, 13Д, 13/1, 15, 15Б.



5 и 6 июля с 9 утра до 16 часов:

- Глинки в домах с 119 по 137 и с 120 по 134;

- Калужской в домах с 123 по 139 и с 96 по 112;

- 1-й Грамши в домах с 38 по 54 и с 31 по 43.



6 июля электроэнергии не будет с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Профсоюзной в домах с 49 по 85;

- Горсоветской в домах с 1 по 45 и с 2 по 30;

- Крымском в домах с 16 по 24 и с 17 по 21;

- Тихорецком в домах с 26 по 34 и с 27 по 31;

- Геленджикском в домах с 16 по 34 и с 15 по 35;

- Новороссийском в домах с 31 по 33;

- Вяземцева в домах с 35 по 57 и с 56 по 76;

- Суздальском в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Кадровой в домах с 1 по 33 и с 2 по 34;

- Новгородской в домах с 1 по 25 и с 2 по 30;

- Пулковской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;

- Сквозной в домах с 1 по 27 и с 2 по 26;

- Гранитной в домах с 1 по 25 и с 2 по 28;

- Дзержинского № 1;

- 1-й Кольцевой в домах с 29 по 43 и с 54 по 72;

- 2-й Кольцевой в домах с 63 по 79 и с 50 по 76;

- 3-й Кольцевой в домах с 39 по 73;

- Мадояна в домах с 2 по 28;

- Рабочей в домах с 14 по 16;

- Ясной в домах с 1 по 31 и с 2 по 26;



с 9 утра до 16 часов обесточат улицы:

- Университетский дома №№ 70, 70/81, 127, 129;

- Тельмана дома №№ 86, 100, 102, 105, 115;

- Кировский дома с 96 по 106 и с 63 по 67;

- Красноармейской дома с 107 по 125;

- Города Волос № 70 и дома с 73 по 97;

- Антенная дома с 8 по 24 и с 15 по 17;

- Кировский дома с 106 по 126 и № 71;

- Лермонтовская дома с 140 по 160 и с 199 по 209;

- Филимоновская дома с 204 по 220 и с 241 по 261;

- Тельмана дома с 102 по 128 и с 119 по 155;

- Красноармейская № 109.