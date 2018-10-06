Ростовчанам рассказали об эффективном управлении бизнесом



В Ростове-на-Дону состоялся круглый стол банка ВТБ «Эффективное управление бизнесом: от мала до велика». Мероприятие прошло в рамках Национальной премии «Бизнес-успех» при поддержке правительства и Гарантийного фонда области. Эксперты ВТБ и представители фонда поддержки предпринимателей поделились современными инструментами ведения бизнеса и актуальными кейсами.



В ходе встречи управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев отметил, что в банке особое внимание уделяется работе с представителями малого и среднего бизнеса, даже тем, кто только планирует открыть свое дело. Так, ВТБ запустил сервис онлайн-регистрации ООО и ИП. На специальной странице банка start.vtb.ru предприниматель может в простом и удобном интерфейсе сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись в приложение на своем смартфоне. После этого можно в один клик заверить их и отправить в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю по электронной почте через 3-5 рабочих дней.



В рамках круглого стола участники также обсудили доступность кредитных средств для МСБ. Донские предприниматели могут воспользоваться широким перечнем программ кредитования.



Юрий Авдеев подчеркнул, что ВТБ является участником всех программ государственной поддержки. При этом в 2019 в году объем субсидирования планируется увеличить.



–Необходимо постоянно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, позволяющие предпринимателям максимально экономить ресурсы и развиваться, – заключил Юрий Авдеев.



«Любой начинающий предприниматель будет думать, где найти средства на развитие, тут есть много возможностей — это и фонды, и банковские кредиты, - рассказала заместитель исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО» Людмила Тарасова. - Например, наш гарантийный фонд поможет бизнесу в тех случаях, когда нужно финансирование, но не хватает залога. Мы предоставляем поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры их поддержки по договорам кредита, займа, банковской гарантии и лизинга».



Генеральный директор Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства Вадим Сковородов отметил: «Фонд предоставляет кредиты до трех миллионов на три года. Процентная ставка варьируется от 7 до 12,9% годовых. При этом начинающий предприниматель может вполне рассчитывать на получение ставки в 9,5%».



В настоящее время фонд предоставил кредиты на сумму свыше 500 миллионов рублей, в числе заемщиков больше 300 человек.