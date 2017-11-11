Реформа лизинга может привести к краху сельского хозяйства в стране



В конце прошлого года ЦБ РФ заговорил о реформе лизинговой отрасли. И не просто заговорил, а активно включился в процесс реформирования, предлагая конкретные меры, многие из которых вызвали недоумение у лизингового сообщества. Эксперты рынка всерьез обеспокоены: вмешательство регулятора они считают несвоевременным, а грядущие результаты начавшейся реформы – опасными. Впрочем, переживают лизинговые компании не столько за свою судьбу, сколько за экономику страны в целом.



В частности, под удар попадает стратегически значимая, с точки зрения экономики страны, отрасль сельского хозяйства, в задачи которой входит как минимум удовлетворение внутреннего спроса на продовольственные товары.



Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов РФ. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур она занимает 2-е место в России . И от того, насколько хорошо сработают ростовские аграрии, во многом зависит результат в целом по стране.



Сельское хозяйство – отрасль со своей спецификой, и проблем в ней хватает: четко выраженная сезонность, длительный цикл производства, зависимость показателей урожайности от погодных условий и… колоссальный парк устаревшей техники и оборудования, давно требующих замены. Так, по состоянию на 2015 год 61% тракторов и 47% зерноуборочных комбайнов в наличном парке сельхозмашин в России – старше 10 лет.



Чтобы работать экономически эффективно, агробизнесу очень нужна инновационная и высокопроизводительная агротехника. О том, чтобы купить ее за счет собственных средств, речи не идет – у большинства сельхозпроизводителей по всей стране низкая покупательная способность. К указанным проблемам добавляются высокая налоговая нагрузка и дорогие кредиты, для многих представителей МСП просто недоступные.



Решением становятся государственные субсидии и лизинг. На данный момент в отрасли действует эффективная программа субсидирования сельхозтехники «1432», вот только спрос превышает предложение – в 2017 году на программу «1432» государством было выделено 13,7 млрд рублей, но они «исчерпались» за шесть с небольшим месяцев. Даже «добавка» еще 2 млрд рублей не решает проблему – отрасли необходимо в 2017 году ещё как минимум 4,4 млрд рублей. В условиях текущего дефицита федерального бюджета возможность дальнейшего наращивания ассигнований вызывает серьезные вопросы.



У сельхозмашиностроителей остается один действующий инструмент стимулирования сбыта своей продукции – лизинг. На данный момент только через АО «Росагролизинг» в год реализуется до 15% различных видов техники сельскохозяйственного назначения. Главными потребителями выступают небольшие агропредприятия и коллективные фермерские хозяйства – типичные представители малого и среднего бизнеса. Лизинг они выбирают за доступность, оперативность принятия решения по заявке, простоту оформления сделки и отсутствие каких-либо сопряженных затрат на ее осуществление.

На деле государственные меры поддержки в тандеме с лизингом работают вполне плодотворно: рынок сельхозмашиностроения, который сокращался три года подряд, с текущего года начал расти. Так, за январь-июль 2017 года выпуск сельхозтехники вырос до 69,5 млрд рублей, доля же отечественной продукции увеличилась до 54%, т. е. вдвое, и такой результат был достигнут всего за три года!



По прогнозу Минсельхоза продажи зерноуборочных комбайнов и тракторов в России будут увеличиваться вплоть до 2020 года. Одной из основных причин ожидаемого роста рынка Минсельхоз называет низкую обеспеченность техникой. «При сохранении госпрограммы субсидирования скидок рынок в 2017 году может вырасти на 30%, без нее – на столько же упасть, - прогнозирует президент ассоциации «Росагромаш» и совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. - У аграриев невысокая покупательная способность, в том числе из-за налоговой нагрузки и дорогих кредитов, - объясняет он».



Генеральный директор ««Ростсельмаша» Валерий Мальцев в одном из своих интервью отметил высокие показатели роста продаж: «В прошлом календарном году объем продаж увеличился почти на 60%, оборот только по нашей основной производственной площадке в Ростове-на-Дону составил 53 млрд рублей, тогда как в 2015-м был на уровне 33 млрд рублей. В количественном выражении продажи прибавили 36%, в этом году мы планируем рост на 20%».



Лизинг вносит свой весомый вклад в развитие региона. По данным АО «Росагролизинг», 80% всей техники, поставляемой на Юг России, является именно сельхозтехника. С момента своего основания лизингодатель отгрузил компаниям южного региона 23,7 тысячи единиц сельхозтехники на общую сумму 42,6 млрд рублей.



Несмотря на предпринятые меры поддержки, парк сельхозтехники в России продолжает сокращаться: техника устаревает, а купить новую не каждое хозяйство может себе позволить. Казалось бы, когда видны заметные результаты, но финансирования на всех не хватает, нужно усилить меры поддержки, помочь работающему инструменту. Но ЦБ РФ решил по-своему…



Вот только пока лизинговые компании будут разбираться в премудростях нового подхода к учету, малые и средние предприятия сельского хозяйства зададутся вопросом: «Что это за новый лизинг? Как нам вести учет?». Не исключено, что многие из них, так и не разобравшись, что к чему, попросту откажутся от лизинга.



А те, у кого хватит времени, терпения и смелости, вскоре поймут, что лизинг перестал быть таким уж привлекательным. На вопрос: «Что будет со стоимостью лизинга?» будущий регулятор дать однозначного ответа не может, одни предположения. Поэтому не исключено, что стоимость лизинговых услуг в результате реформы вырастет. Это закономерный результат требования ЦБ к капиталу, появления затрат на переходный период, которые больше половины лизинговых компаний в России не смогут выполнить.



В итоге получается, что денег на реализацию программы «1432» в том объеме, в котором требует рынок, нет; кредит для многих агропредприятий – дорогой и не всегда доступный инструмент; в результате реформы ЦБ РФ единственная надежда на лизинг будет потеряна.

Только в сельхозпроизводстве Ростовской области занято 1,7 тысячи сельхозпредприятий, 12,9 тысячи КФХ, свыше 2 тысяч ИП – все они могут остаться без источника доступного финансирования.



Последствия спрогнозировать несложно. Производители спецтехники вскоре увидят по результатам продаж, которые резко поползут вниз, что без лизинга предприниматели из сегмента МСП попросту «не потянут» покупку новой техники. Снижение объемов продаж неизбежно приведет к финансовым проблемам производственных предприятий, вынужденных сокращать сотрудников в ожидании лучших времен.



Уровень жизни закономерно снизится и у аграриев. Устаревшая техника в принципе неспособна создавать конкурентный продукт, а со временем и та выйдет из строя. Где взять российскому фермеру деньги на новую технику, когда кредит дорогой, да и тот не всегда дают, а лизинг «трясет» от реформы, – непонятно.



Заботят ли Центральный Банк все эти проблемы? Пожалуй, нет. Ведь ни за показатели экономического роста в стране, ни за развитие сельского хозяйства, ни за уровень промышленного производства ЦБ РФ не отвечает. А значит, реформа станет очередной «галочкой», которую исполнительный орган поставит после ее реализации, а как будут после этого жить хозяйства, в особенности малые и средние, машиностроительные предприятия и уволенные работники, не все ли равно?



Вместе с тем, современная банковская система «зарегулирована» настолько, что лизинг становится, пожалуй, единственной возможностью для бизнеса получить долгосрочное финансирование на обновление основных средств. Означает ли это, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»? Похоже на то.