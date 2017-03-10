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Рабочий украл из офиса страховой компании в Донецке сумку с 60 тыс. руб.

В городе Донецке Ростовской области мужчина украл сумку с деньгами из офиса страховой компании.

В полицию обратилась сотрудница страховой организации и рассказала, что у неё пропала сумка, в которой были деньги и мобильный телефон. По подозрению в краже был задержан 27-летний мужчина.
- Было установлено, что мужчина делал ремонт в помещении организации, он похитил сумку и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила почти 60 тыс. руб.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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