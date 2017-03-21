Пьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента в Ростове





Пьяный сотрудник одного из автосервисов Пролетарского района Ростова угнал автомобиль клиента.



В полицию обратился ростовчанин и заявил об угоне его машины «ВАЗ-2109». По словам мужчины, он оставил легковушку в автосервисе, а когда пришёл забирать, её там не оказалось.



Тем временем во время несения службы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. При проверке документом, полицейские выяснили, что мужчина был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Также обнаружилось, что машина, на которой он передвигался, объявлена в розыск.



Полицейские задержали 29-летнего ростовчанина и доставили в дежурную часть. Там выяснилось, что он является работником СТО, откуда был угнан «ВАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».