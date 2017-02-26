Пьяный мужчина вынес из школы металлолом на 40 тыс. в Ростовской области





37-летний мужчина вынес с территории школы металлолом на 40 тыс. руб. 25 февраля злоумышленник распивал со своим другом спиртные напитки. Когда и алкоголь, и деньги закончились, мужчина зашел во двор одной из школ в Чертковском районе Ростовской области. Он приметил там металл и украл его, чтобы продать и купить себе еще выпивки.

- Полицейские задержали жителя села Тихая Журовка,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На него завели уголовное дело по статье «Кража».



Мужчине, который обокрал школу, грозит до пяти лет тюрьмы.