Авторизация

Регистрация
  • USD 57.48
  • EUR 60.45
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

Пьяный мужчина вынес из школы металлолом на 40 тыс. в Ростовской области

Пьяный мужчина вынес из школы металлолом на 40 тыс. в Ростовской области

37-летний мужчина вынес с территории школы металлолом на 40 тыс. руб. 25 февраля злоумышленник распивал со своим другом спиртные напитки. Когда и алкоголь, и деньги закончились, мужчина зашел во двор одной из школ в Чертковском районе Ростовской области. Он приметил там металл и украл его, чтобы продать и купить себе еще выпивки.
- Полицейские задержали жителя села Тихая Журовка,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На него завели уголовное дело по статье «Кража».

Мужчине, который обокрал школу, грозит до пяти лет тюрьмы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!