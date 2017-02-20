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Пьяный мужчина провалился под лед в Ростове

Пьяный мужчина провалился под лед в Ростове

Пьяный мужчина провалился под лед в Ростове 19 февраля. Около шести часов вечера он решил прогуляться по замерзшему Дону в районе моста через Нахичеванскую протоку, сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области. Но тонкий лед реки не выдержал, 46-летний мужчина провалился и начал звать на помощь. Его заметил дежурный спасатель.

Мужчину вытащили из полыньи с помощью «конца Александрова», специального приспособления для помощи утопающим, и доставили в спасательное подразделение. Затем его передали полицейским.

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