Провожаем зиму вместе с ТРК «Сокол» и кинотеатром «Чарли»



Кинотеатр «Чарли» и ТРК «Сокол» приглашают всех жителей города отпраздновать Масленицу. 18 февраля в 12:30 вас ждут большой семейный праздник и множество сюрпризов!



В программе мероприятия - всё самое интересное и увлекательное: веселые аниматоры, ходулисты, файер-шоу, творческие коллективы, ростовые куклы, поролоновое шоу, конкурсы, подарки, горячие блины и, конечно же, сжигание чучела Масленицы.



Приходите всей семьей и проведите незабываемый выходной вместе с нами!



ВХОД СВОБОДНЫЙ!



Подробности - на www.kinocharly.ru и www.trksokol.ru.