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Провожаем зиму вместе с ТРК «Сокол» и кинотеатром «Чарли»

Провожаем зиму вместе с ТРК «Сокол» и кинотеатром «Чарли»
Кинотеатр «Чарли» и ТРК «Сокол» приглашают всех жителей города отпраздновать Масленицу. 18 февраля в 12:30 вас ждут большой семейный праздник и множество сюрпризов!

В программе мероприятия - всё самое интересное и увлекательное: веселые аниматоры, ходулисты, файер-шоу, творческие коллективы, ростовые куклы, поролоновое шоу, конкурсы, подарки, горячие блины и, конечно же, сжигание чучела Масленицы.

Приходите всей семьей и проведите незабываемый выходной вместе с нами!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Подробности - на www.kinocharly.ru и www.trksokol.ru.

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