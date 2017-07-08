Авторизация

Регистрация
  • USD 60.74
  • EUR 69.20
Новости

Лента новостей

0

Пропавшую ростовчанку нашли у друзей

Пропавшую ростовчанку нашли у друзей. Пока родственники били тревогу, 42-летней Светлане Сусоровой ничего не угрожало.

Жительница донской столицы пропала 8 июля. В этот день, она сказала родным, что ей надо отлучиться по делам и уехала на своей «Ладе Гранте» в неизвестном направлении. Вскоре она перестала отвечать на звонки. Обеспокоенные близкие обратились в полицию.

11 июля местоположение женщины было установлено. Все это время она находилась у своих знакомых.
- В настоящее время жизни и здоровью ростовчанки ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.