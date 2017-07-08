Пропавшую ростовчанку нашли у друзей

Пропавшую ростовчанку нашли у друзей. Пока родственники били тревогу, 42-летней Светлане Сусоровой ничего не угрожало.



Жительница донской столицы пропала 8 июля. В этот день, она сказала родным, что ей надо отлучиться по делам и уехала на своей «Ладе Гранте» в неизвестном направлении. Вскоре она перестала отвечать на звонки. Обеспокоенные близкие обратились в полицию.



11 июля местоположение женщины было установлено. Все это время она находилась у своих знакомых.

- В настоящее время жизни и здоровью ростовчанки ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.