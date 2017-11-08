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Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года

Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года

9 ноября внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года.

Работа по объединению продуктовой линейки началась еще до момента присоединения. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и т. д.

Клиенты ВТБ и ВТБ24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Завершен масштабный проект по унификации сервиса внесения наличных в банкоматах. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru, который будет полностью обновлен в ближайшее время.

Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1 300 точек), но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется.

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