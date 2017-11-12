Авторизация

Регистрация


  • USD 59.18
  • EUR 68.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

При пожаре во флигеле в Ростовской области погибла женщина

При пожаре во флигеле в Ростовской области погибла женщина

В Орловском районе Ростовской области при пожаре во флигеле погибла женщина. Возгорание произошло ночью 29 августа в посёлке Красноармейский.

На улице Первомайской на территории частного дома загорелся флигель. Сообщение о происшествии поступило в 2:10. Огонь охватил площадь 12 кв. м. В результате происшествия погибла женщина.
- Прибывшие пожарные в 2:16 локализовали пожар, а в 2:21 полностью ликвидировали, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.