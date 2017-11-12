При пожаре во флигеле в Ростовской области погибла женщина





В Орловском районе Ростовской области при пожаре во флигеле погибла женщина. Возгорание произошло ночью 29 августа в посёлке Красноармейский.



На улице Первомайской на территории частного дома загорелся флигель. Сообщение о происшествии поступило в 2:10. Огонь охватил площадь 12 кв. м. В результате происшествия погибла женщина.

- Прибывшие пожарные в 2:16 локализовали пожар, а в 2:21 полностью ликвидировали, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.