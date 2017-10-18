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При пожаре в частном доме в Ростовской области погибла пенсионерка

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибла пенсионерка
В Азовском районе Ростовской области при пожаре погибла 59-летняя женщина.

Возгорание произошло в селе Кагальник. На улице Волгодонской загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 19 октября в 9:17. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено 25 кв. м помещения.
- При пожаре погибла 59-летняя хозяйка дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Спасатели локализовали огонь в 9:35, а полностью ликвидировали в 9:40. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

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