При пожаре в частном доме пострадал 66-летний мужчина



В Кагальницком районе Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал 66-летний мужчина.



Возгорание произошло в станице Кагальницкой 29 сентября около девяти часов вечера. На улице Транспортной загорелся частный дом. Огнём было охвачено 48 кв. м здания.

- В результате происшествия пострадал 66-летний мужчина, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



К тушению пожара привлекались две единицы техники и четыре спасателя. Пожар локализован в 21:20, полностью ликвидирован в 21:25.