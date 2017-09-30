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При пожаре в частном доме пострадал 66-летний мужчина

При пожаре в частном доме пострадал 66-летний мужчина
В Кагальницком районе Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал 66-летний мужчина.

Возгорание произошло в станице Кагальницкой 29 сентября около девяти часов вечера. На улице Транспортной загорелся частный дом. Огнём было охвачено 48 кв. м здания.
- В результате происшествия пострадал 66-летний мужчина, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

К тушению пожара привлекались две единицы техники и четыре спасателя. Пожар локализован в 21:20, полностью ликвидирован в 21:25.

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