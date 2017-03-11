При пожарах в Ростовской области за два дня погибли три пенсионера





При пожарах в Ростовской области за два дня погибли три человека. Возгорания случились в Ростове-на-Дону и Белокалитвинском районе 9 и 10 марта, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.



9 марта погиб 90-летний ветеран войны. Пожар произошел в Ворошиловском районе Ростова. Около десяти часов вечера на улице Новаторов, 16/1 загорелась квартира в девятиэтажке. Огонь охватил площадь 12 кв. м. Пожарные спасли 12 человек, но пожилого мужчину спасти не удалось, он погиб. Возгорание тушили около получаса, полностью справиться с ним удалось только в 22:26.



10 марта ранним утром загорелся частный дом в Первомайском районе Ростова. Огонь охватил площадь в 40 кв. м. на переулке Сочинский, 36. В огне погиб 60-летний мужчина. Пожар тушили целый час, полностью ликвидировать горение удалось только в 6:40.



10 марта в половину десятого вечера пожар случился в Белокалитвинском районе.Частный дом загорелся в поселке Горняцкий, на переулке Горный,7. Огонь охватил площадь 64 кв. м. 63-летнего мужчину спасти не удалось, пожарным удалось вывести из горящего дома только его родственника. Огонь полностью потушили в девять часов вечера.