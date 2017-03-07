Претендент на пояс Чемпиона Гран-при Владимир Канунников: у меня есть план на бой
26 марта все ближе, а это значит, что скоро определится судьба пояса Чемпиона Гран-при в весе 70 килограмм. Мы поговорили с одним из финалистов, Владимиром Канунниковым.
Расскажи, как проходит подготовка к предстоящему бою? Как то отличается от прошлых тренировочных лагерей?
- Все отличается. Я теперь в новой команде. Теперь я представляю клуб STRELA TEAM. Я этому очень рад.
Почему местом подготовки был выбран Таиланд? Какие плюсы в отличие от России?
- Руководители клуба решили, что первый этап подготовки будем проходить в Таиланде, а второй дома. Я впервые побывал заграницей. Тренировались в Phuket Top Team, там был отличный состав бойцов на 70 и 77 килограмм. Много черных поясов по БЖЖ и несколько экс-бойцов UFC.
С будущим соперником Камилем Магомедовым у вас немного натянутые отношения, делает ли это особенным для тебя предстоящий бой?
- Я к каждому бою подхожу с ответственностью. Единственное, чем отличается этот бой - это то, что мы бьемся за пояс Чемпиона Гран-при и то, что наш бой главный в карде. Мне это очень нравится. Теперь я возглавляю турнир в своем городе. Хотя совсем недавно я дрался в предварительных боях.
Что самое тяжелое для тебя в подготовке к бою?
- Самым сложным для меня всегда было отсутствие сладостей в моем рационе. Диета и сгонка веса. Но я всегда дисциплинирован и знаю, ради чего делаю все это.
Твой прогноз на предстоящий бой.
- У меня есть план на бой. Я встречался уже с бойцами, которые имели похожий стиль с Камилем. Я буду стараться закончить этот бой досрочно.
Пожелания зрителям и болельщикам.
- Смотрите мои бои и поддерживайте меня!