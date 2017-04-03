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Преступника, обокравшего квартиру своего друга, задержали в Ростове 

Преступника, обокравшего квартиру своего друга, задержали в Ростове 

Преступника, обокравшего квартиру своего друга, задержали 4 апреля. Мужчина скрывался в Ростове-на-Дону. 

Преступление было совершено в Железнодорожном районе 1 апреля. 48-летний злоумышленник пришел в гости к своему товарищу. Мужчины устроили застолье. Дождавшись, пока хозяин квартиры, перепив алкоголя, уснет, гость вынес из квартиры телевизор и кошелек с деньгами. 
- Сумма ущерба составила около 20 тыс. руб.,-сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. 

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Украденные деньги и телевизор вернули законному владельцу.

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