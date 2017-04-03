Преступника, обокравшего квартиру своего друга, задержали в Ростове





Преступника, обокравшего квартиру своего друга, задержали 4 апреля. Мужчина скрывался в Ростове-на-Дону.



Преступление было совершено в Железнодорожном районе 1 апреля. 48-летний злоумышленник пришел в гости к своему товарищу. Мужчины устроили застолье. Дождавшись, пока хозяин квартиры, перепив алкоголя, уснет, гость вынес из квартиры телевизор и кошелек с деньгами.

- Сумма ущерба составила около 20 тыс. руб.,-сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.



На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Украденные деньги и телевизор вернули законному владельцу.