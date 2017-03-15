Пожилой священник потерял сознание во время богослужения в ростовском монастыре





В Ростове-на-Дону пожилой священник Свято-Иверского женского монастыря потерял сознание во время богослужения. Мужчине стало плохо утром 16 марта на улице Неклиновской, 4.



Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, мужчина проводил службу, и неожиданно почувствовал себя неважно. Служащий даже на несколько секунд потерял сознание. Однако прихожане подхватили его и не позволили ему упасть.



В монастырь вызвали врачей скорой помощи. Медики оказали церковнослужителю первую помощь. Поехать в медицинское учреждение мужчина отказался. Когда ему стало лучше, он продолжил служение.