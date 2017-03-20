Полицейского-взяточника поймали в Таганроге





Полицейского-взяточника поймали в Таганроге. В феврале этого года 43-летний злоумышленник получил 22 тыс. руб. за постановку на учет МРЭО двух автомобилей.

- Сотрудник правоохранительных органов не осмотрел транспортные средства, но на регистрационный учет их поставил,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки».



Мужчину отстранили от работы. ГУ МВД проводит проверку и решает вопрос об увольнении полицейского. Начальство злоумышленника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.