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Полицейского-взяточника поймали в Таганроге

Полицейского-взяточника поймали в Таганроге

Полицейского-взяточника поймали в Таганроге. В феврале этого года 43-летний злоумышленник получил 22 тыс. руб. за постановку на учет МРЭО двух автомобилей.
- Сотрудник правоохранительных органов не осмотрел транспортные средства, но на регистрационный учет их поставил,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки».

Мужчину отстранили от работы. ГУ МВД проводит проверку и решает вопрос об увольнении полицейского. Начальство злоумышленника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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