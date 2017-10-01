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Подвыпившие гости украли у хозяина дома коллекцию монет и планшет

В Белокалитвинском районе из дома местного жителя украли коллекцию монет и планшет.

Накануне пропажи вещей к жителю хутора Рудакова приходили знакомые. Во дворе частного дома мужчины вместе выпивали. Первыми под подозрение попали 22-летний, 32-летний и 26-летний приятели, гостившие у потерпевшего.
- Полицейские установили, что когда хозяин уснул, подозреваемые, воспользовавшись ключами, зашли в дом и похитили коллекцию современных юбилейных монет и планшетный компьютер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

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