Подвыпившие гости украли у хозяина дома коллекцию монет и планшет

В Белокалитвинском районе из дома местного жителя украли коллекцию монет и планшет.



Накануне пропажи вещей к жителю хутора Рудакова приходили знакомые. Во дворе частного дома мужчины вместе выпивали. Первыми под подозрение попали 22-летний, 32-летний и 26-летний приятели, гостившие у потерпевшего.

- Полицейские установили, что когда хозяин уснул, подозреваемые, воспользовавшись ключами, зашли в дом и похитили коллекцию современных юбилейных монет и планшетный компьютер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.