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Под Ростовом в садоводческом товариществе сгорела сауна

В Аксайском районе на территории садоводческого товарищества «Задонье» сгорела сауна.

Возгорание произошло в станице Ольгинской 24 сентября на улице Левобережной. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 17:42.
- Огнём была охвачена площадь 60 кв. м, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали пожар в 18:30. К тушению привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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