Почти 2 килограмма марихуаны нашли в доме ростовчанина
Почти 2 килограмма марихуаны нашли в доме молодого человека в Кировском районе Ростова. 29-летний уроженец Азова хранил «травку» для собственного употребления.
- В доме подозреваемого полицейские обнаружили около двух килограммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».