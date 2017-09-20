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Почти 2 килограмма марихуаны нашли в доме ростовчанина

Почти 2 килограмма марихуаны нашли в доме молодого человека в Кировском районе Ростова. 29-летний уроженец Азова хранил «травку» для собственного употребления.
- В доме подозреваемого полицейские обнаружили около двух килограммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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