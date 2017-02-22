Пенсионер пострадал при пожаре в гараже в Таганроге





87-летний пенсионер пострадал при пожаре в гараже в Таганроге. Гараж загорелся 21 февраля трех часов дня, на улице Зои Космодемьянской. Пожилой мужчина находился в гараже, когда из-за короткого замыкания проводки вспыхнул пожар.

- Площадь возгорания составила около 15 кв. м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Пожар потушили примерно через десять минут.



В тушении принимали участие девять человек личного состава и три единицы техники. Пенсионера с ожогами кистей отвезли в больницу.