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Пенсионер пострадал при пожаре в гараже в Таганроге

Пенсионер пострадал при пожаре в гараже в Таганроге

87-летний пенсионер пострадал при пожаре в гараже в Таганроге. Гараж загорелся 21 февраля трех часов дня, на улице Зои Космодемьянской. Пожилой мужчина находился в гараже, когда из-за короткого замыкания проводки вспыхнул пожар.
- Площадь возгорания составила около 15 кв. м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Пожар потушили примерно через десять минут.

В тушении принимали участие девять человек личного состава и три единицы техники. Пенсионера с ожогами кистей отвезли в больницу.

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