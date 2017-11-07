Пассажирка пострадала в ДТП под Ростовом





Пассажирка пострадала в результате столкновения двух иномарок в Аксае. ДТП произошло 8 ноября около 13 часов на улице Шевченко.



По предварительным данным, 21-летний водитель «Киа Серато» двигался по улице Шевченко. Поворачивая на улицу Садовую, молодой человек не уступил дорогу и врезался во встречную «Тойоту Ланд Крузер».

- В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка «Тойоты», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами женщину доставили в больницу.



По факту аварии проводится проверка. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.