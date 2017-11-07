Авторизация

Регистрация


  • USD 59.25
  • EUR 68.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0

Пассажирка пострадала в ДТП под Ростовом

Пассажирка пострадала в ДТП под Ростовом

Пассажирка пострадала в результате столкновения двух иномарок в Аксае. ДТП произошло 8 ноября около 13 часов на улице Шевченко.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Киа Серато» двигался по улице Шевченко. Поворачивая на улицу Садовую, молодой человек не уступил дорогу и врезался во встречную «Тойоту Ланд Крузер».
- В результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка «Тойоты», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами женщину доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.