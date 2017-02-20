Очевидцев кражи из офиса в Советском районе разыскивают в Ростове





Очевидцев кражи из офиса в Советском районе разыскивают в Ростове-на-Дону. Преступник проник в здание на улице Извилистой, взломав входную дверь. Затем он вынес из офиса имущество стоимостью около 50 тыс. руб.



- Среди украденного были аксессуары для мобильных телефонов: зарядные устройства, защитные стекла, флеш-накопители, карты памяти, чехлы,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Также злоумышленник похитил из кассового аппарата около 18 тыс. руб. наличными.



Пропажу заметили не сразу, поэтому точное время происшествия неизвестно. Кража могла произойти с 20 часов вечера 18 февраля по 11:20 19 февраля.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить об этом в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Советский район) по телефонам: 8 (863) 249-20-60, 249-49-10, 249-49-90.