Новая схема ЦБ по санации Бинбанка дала первые результаты





Международное рейтинговое агентство Moody's озвучило прогнозы макроэкономических условий деятельности банков в 2018 году. Учитывая, что буквально пару месяцев назад начата санация крупных игроков на этом рынке – Бинбанка и банка «Открытие», тем интереснее выводы аналитиков.



Согласно выводам вице-президента Moody's Ольги Ульяновой, состояние банковского сектора РФ в целом стабильно, но разрыв между показателями сильных и слабых игроков может быть впервые в новейшей истории российских банков очень велик.



Банку России, по мнению Moody's, необходимо ужесточать надзорную деятельность в банковском секторе, также повышать ее независимость.



Такие заявления звучат довольно неожиданно, учитывая обвинения, звучащие в адрес Центробанка о том, что ЦБ пытается «подмять» под себя банковский сектор, в больших количествах отзывая банковские лицензии.

Однако на поверку выходит, что регулятор оказывается прав. Пример – ситуация с санацией Бинбанка по новой схеме, предложенной планом спасения ЦБ через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Надо отметить, что руководство Бинбанка само обратилось за помощью к регулятору, понимая, что самому с проблемами не справиться, а промедление – не просто смерти подобно, а смерть и есть.



Согласно новому механизму, ЦБ становится основным собственником (с приобретением 75% акций) спасаемых банков. Когда банк будет реанимирован, его ЦБ вправе продать частному инвестору. Что касается Бинбанка, речь о смене собственника пока не идет, ЦБ дает примерно полгода на полное восстановление функций банка (срок может быть скорректирован в зависимости от успешности процедуры), после чего уже будет решаться его окончательная судьба. Как сообщает КоммерсантЪ, нынешний собственник банка активно сотрудничает с ЦБ, выполняя все рекомендации. Благодаря этому банк не просто функционирует, но и вводит новые продукты, полноценно работает и даже увеличивает количество клиентов.



Судя по всему, это стало одной из причин наступившей стабилизации, озвученной Moody's:

- Самое заметное достижение – это то, что регулятор наконец-то перешел к решению накопленных проблем крупных банков. Это – «минное поле», грозящее вспышками макроэкономической и социальной напряженности и способное вызвать «эффект домино», но без его «разминирования» говорить об окончательном оздоровлении банковского сектора не приходится, - заявили в Moody's.