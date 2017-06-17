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Ночью в Ростове сгорела баня

Ночью в Ростове сгорела баня

В Ростове ночью сгорела баня. Пожар произошёл в Первомайском районе на проспекте Шолохова, 173.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 18 июня в 00:47. Одноэтажное помещение горело на площади 40 кв. м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Эвакуированы пять человек.
Как сообщили в ведомстве, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 12 спасателей. Пожар локализован в 01:13, горение ликвидировали в 01:26.

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