Ночью в Ростове сгорела баня





В Ростове ночью сгорела баня. Пожар произошёл в Первомайском районе на проспекте Шолохова, 173.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 18 июня в 00:47. Одноэтажное помещение горело на площади 40 кв. м.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Эвакуированы пять человек.

Как сообщили в ведомстве, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.



В тушении возгорания были задействованы три единицы техники и 12 спасателей. Пожар локализован в 01:13, горение ликвидировали в 01:26.