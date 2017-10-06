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Незнакомец на лавочке украл у ростовчанки телефон

В Пролетарском районе Ростова незнакомец украл у местной жительницы телефон.

Незнакомец подсел к ростовчанке на лавочке и незаметно во время разговора вытащил из кармана куртки мобильник. Стоимость телефона составила около 40 тыс. руб. Когда девушка обнаружила пропажу, обратилась в полицию.

Подозреваемого в краже задержали, но к этому моменту он уже успел продать телефон.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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