Незнакомец на лавочке украл у ростовчанки телефон

В Пролетарском районе Ростова незнакомец украл у местной жительницы телефон.



Незнакомец подсел к ростовчанке на лавочке и незаметно во время разговора вытащил из кармана куртки мобильник. Стоимость телефона составила около 40 тыс. руб. Когда девушка обнаружила пропажу, обратилась в полицию.



Подозреваемого в краже задержали, но к этому моменту он уже успел продать телефон.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.